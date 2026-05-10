Chocan en libramiento y causan carambola

Dos personas lesionadas y daños materiales valuados en varios miles de pesos fue lo que dejó como saldo un percance automovilístico sucedido en el libramiento Norte, a la altura del bulevar Fidel Velázquez, en la capital chiapaneca, la tarde del sábado.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 14:35 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al carril de poniente a oriente para tomar conocimiento tras recibir el reporte al número de emergencias 911.

Ahí se informó que tres vehículos, entre ellos un transporte público en modalidad de taxi, habían colisionado por alcance.

Del fuerte impacto, un automóvil de la marca Volkswagen Vento salió proyectado contra una torre de energía eléctrica, como saldo del fuerte impacto dos personas resultaron con lesiones en las extremidades, por lo cual fue necesaria la presencia de paramédicos.

Rápidamente, los agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de auxilio. En minutos les brindaron la atención prehospitalaria e informaron que no era necesario que fueran llevados a un hospital, siendo estabilizados en el sitio.

Una hora más tarde, dos grúas con plataformas se encargaron de remolcar las unidades y remitirlas al corralón en turno.