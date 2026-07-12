Chocan par de vehículos por corte de circulación

Con daños materiales valuados en varios miles de pesos fue como saldó un accidente de tránsito sucedido en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, esto en las últimas horas de la noche del viernes.

Los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron un reporte a los números de emergencias, por lo cual se presentaron a la avenida Benito Juárez, entre las calles Pino Suárez y 12 de Octubre, para tomar conocimiento.

Ahí, se informó que una colisión vehicular entre unidades automotrices particulares dejó la vialidad totalmente cerrada.

Corte de circulación

Sobre cómo ocurrió el choque, se indicó que todo se originó por un corte de circulación.

La colisión, que atrajo la atención de vecinos y transeúntes debido al estruendo, generó una congestión considerable en la zona, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades competentes.

Esto ante el temor de que hubiera personas atrapadas o gravemente heridas dentro de las unidades.

Afortunadamente, a pesar de lo aparatoso del incidente y los daños materiales severos, los pasajeros lograron salir por su propio pie sin heridas graves, lo cual fue confirmado por los peritos al realizar la inspección técnica de rigor en el sitio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y llevarlas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.