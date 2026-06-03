Chocan por presunto corte de circulación

La falta de precaución y una mala maniobra hicieron que dos unidades, una de ellas perteneciente al transporte público, colisionaran sobre la 9.ª Sur a la altura de la 11.ª Poniente en la colonia Las Terrazas, ubicada en la capital chiapaneca.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 13:10 horas, cuando una unidad en modalidad de colectivo y un vehículo particular protagonizaron el encontronazo.

Al llegar los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal mencionaron que todo se originó debido a un presunto corte de circulación, aunque no se dijo quién había tenido la culpa.

A pesar de lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados en varios miles de pesos.