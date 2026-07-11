Cinco lesionados en choque de frente

Cinco personas resultaron lesionadas en un choque frontal entre dos camionetas sobre el tramo Comitán-Las Rosas, provocado por un conductor que pretendió rebasar sin precaución, incidente que movilizó a paramédicos, bomberos y agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender la emergencia.

El accidente sucedió sobre la carretera estatal, a la altura de la localidad Tres Lagunas, en la demarcación del municipio de Comitán.

Rebase peligroso

El impacto fue de frente y se dio cuando el conductor de una camioneta Chevrolet S10 de color gris, realizó un rebase peligroso en un área con poca visibilidad.

La unidad acabó estrellándose contra una pick up Ford F-150, la cual circulaba en el carril contrario, dejando ambas unidades con severos daños en las carrocerías y varadas a mitad de la vía.

Fueron pobladores quienes brindaron ayuda a las personas y solicitaron el apoyo del número de emergencias 9-1-1 para que movilizaran a las unidades de emergencia.

Al lugar llegaron ambulancias del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal y Cruz Roja Mexicana, así como bomberos, quienes rescataron a una persona entre los fierros retorcidos, atendieron a los lesionados y los trasladaron al hospital regional.

Fueron agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva los que arribaron para atender el percance y llevar a cabo los peritajes, ordenando remolcar las dos camionetas al corralón y consignando el asunto ante un agente del Ministerio Público (MP) para deslindar responsabilidades conforme a la ley.