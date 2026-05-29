Colectivazo: cinco lesionados, el saldo

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde del jueves sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, a la altura de la entrada a plaza Polifórum en la capital chiapaneca, dejó como saldo cinco personas lesionadas y considerables daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 14:45 horas sobre el carril de sur a norte, lo que provocó una intensa movilización de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, así como de cuerpos de emergencia.

Corte de circulación

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance estuvo involucrado un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta Acala-Tuxtla Gutiérrez, el cual circulaba sobre dicha vialidad con pasajeros a bordo.

Sin embargo, presuntamente un vehículo particular de la marca Chevrolet Aveo, con placas del estado de Chiapas, realizó un corte de circulación intempestivo provocando la fuerte colisión entre ambas unidades.

Debido al encontronazo, el automóvil sedán giró aproximadamente 90 grados y acabó sobre la acera, causando alarma entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona comercial.

Como consecuencia del choque, cinco personas resultaron lesionadas con diversos golpes y contusiones en extremidades, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio.

Ayuda médica

Minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados en el lugar del percance, llevando a cabo valoraciones médicas para descartar heridas de gravedad.

Tras revisar a los lesionados, los socorristas informaron que ninguno requería traslado hospitalario, por lo que permanecieron en el sitio mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal efectuaron los peritajes para determinar responsabilidades y coordinar el flujo vehicular.

El accidente ocasionó congestionamiento en uno de los puntos más transitados de la capital chiapaneca.

Finalmente, cerca de una hora después del percance, una grúa con plataforma retiró las unidades involucradas y las llevó al corralón en turno, permitiendo restablecer la circulación en la zona.