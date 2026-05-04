Colectivo choca por alcance en la Costera

El exceso de velocidad y lo mojado de la carretera Costera, presuntamente fueron la causa de un fuerte choque por alcance de una combi en modalidad de colectivo de ruta foránea contra un vehículo particular, en el tramo carretero Huehuetán-Tapachula.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo cuando el chofer de una unidad tipo Urvan de la ruta Escuintla-Tapachula, marcada con el número económico 046, se estrelló en la parte trasera de un automóvil Chevrolet Aveo de color gris.

Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, tanto los pasajeros del colectivo como los ocupantes de la unidad particular, sufrieron crisis nerviosa.

En el transporte público viajaba una pareja con un recién nacido, quienes por fortuna resultaron ilesos.

Reporte al 9-1-1

Otros conductores que pasaban por el lugar de los hechos, lo reportaron al número de emergencias 9-1-1, por lo que acudieron paramédicos de los servicios de emergencia, así como elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipales.

Personal de la Guardia Nacional División Caminos se encargó de iniciar el procedimiento legal relacionado con el percance.

Son constantes los accidentes en los que se ven involucradas unidades del transporte público en esta vía de comunicación, por lo que usuarios exigen a las autoridades competentes capacitar a los choferes y obligarlos a que manejen con precaución, respetando los señalamientos viales.