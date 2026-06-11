Colisión deja a una mujer embarazada con golpes

En daños materiales valuados por miles de pesos y una mujer embarazada lesionada saldó un aparatoso accidente de tránsito suscitado sobre el libramiento Sur Poniente, a la altura del distribuidor vial conocido como La Antorcha, al poniente de la capital.

Alrededor de las 11:00 horas se pidió apoyo a través de los números de emergencia, lo que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de auxilio a la zona.

Al arribar, las autoridades localizaron dos vehículos involucrados en el choque y a una mujer en estado de gestación que presentaba golpes derivados del impacto, por lo que solicitaron la intervención de paramédicos.

Implicados

De acuerdo con los primeros reportes, la colisión fue protagonizada por una camioneta SUV color gris y un automóvil sedán color blanco. Presuntamente, el último vehículo frenó de manera repentina, provocando que la otra se impactara contra la parte trasera.

Paramédicos del Sistema Estatal de Protección Civil (PC) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la mujer embarazada.

Tras una primera valoración, fue trasladada a una unidad médica para descartar complicaciones y recibir atención especializada.

Mientras tanto, elementos de la Policía de Tuxtla Gutiérrez realizaron las primeras diligencias y controlaron la circulación en la zona para evitar nuevos incidentes.

Pesquisas viales

Más adelante, peritos de Tránsito acudieron para recabar evidencias y determinar las circunstancias en que ocurrió el choque, así como establecer las responsabilidades correspondientes.

Las dos unidades involucradas fueron retiradas mediante una grúa con plataforma y trasladadas al corralón, donde permanecerán mientras concluyen los trámites relacionados con el percance.