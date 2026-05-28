Colisión entre taxis salda con daños materiales

Dos taxis se vieron involucrados en un fuerte accidente en el centro de Tapachula, dejando como saldo daños materiales por varios miles de pesos y uno de los conductores con policontusiones.

La esquina de la 2.ª avenida Norte y 7.ª calle Poniente fue el escenario del percance, que movilizó a elementos de los servicios de emergencia y autoridades de seguridad.

Taxistas chocan

Se estableció que un vehículo MG habilitado como taxi con número económico 0345 se impactó contra un Nissan March, también del servicio público 0810.

Ambas unidades presentaron severos daños materiales, pero a pesar de ello, solo uno de los conductores presentó golpes leves, sin necesidad de su traslado a un hospital, según determinaron los paramédicos de Protección Civil (PC) que le brindaron atención.

Se dijo que uno de los conductores no respetó la vía de preferencia, ya que en la esquina donde ocurrió el accidente opera el programa Uno por Uno. Por ello, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo de iniciar las investigaciones para deslindar las responsabilidades.