Colisión múltiple por corte de circulación

Con daños materiales se saldó un choque múltiple que se registró la mañana de ayer entre un camión y dos automóviles al sur de Comitán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Eran alrededor de las 08:00 horas. El incidente ocurrió en el carril de sur a norte del bulevar Paseo de la Federación, a unos metros de la entrada a la colonia Miguel Alemán, al sur poniente de la ciudad.

Carambolazo

Lo anterior se dio cuando un camión que transportaba block y un Chevrolet Aveo color azul circulaban con dirección al norte; no obstante, el compacto aparentemente intentó rebasar y cambiarse de carril, generando corte de circulación.

Sin heridos

El chofer del camión intentó evadir la colisión pero perdió el control y chocó contra el Aveo y después contra un Chevrolet Zafiro color blanco estacionado.

El percance fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a cuerpos de emergencia, aunque solo se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas.

Al lugar llegaron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender el percance y realizar los peritajes, a fin de deslindar responsabilidades.