Colisión vehicular salda con tres lesionados

Sobre el cruce del libramiento Sur Oriente y la calzada a Cerro Hueco, al suroriente de la capital, tres personas resultaron lesionadas donde además hubo daños materiales valuados por miles de pesos por un aparatoso accidente de tránsito.

Eran alrededor de las 08:00 horas. Una llamada a emergencia alertó sobre la colisión entre una Urvan Nissan del transporte público correspondiente a la ruta 65 y una camioneta pick up de uso particular.

Tras el reporte, acudieron corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para atender la situación.

Maniobra errada

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando el colectivo circulaba de sur a norte sobre la calzada a Cerro Hueco, también conocida como la antigua entrada al zoológico. Al intentar incorporarse al libramiento, presuntamente invadió la trayectoria de la camioneta, que avanzaba de poniente a oriente, provocando el impacto.

Como consecuencia de la colisión, los dos vehículos quedaron atravesados sobre la vialidad, lo que ocasionó afectaciones temporales a la circulación mientras se desarrollaban las labores de atención, abanderamiento y retiro de los involucradas.

Paramédicos de Protección Civil (PC) brindaron atención prehospitalaria a tres lesionados, quienes presentaban contusiones y heridas menores derivadas del impacto.

Luego de la valoración médica, se determinó que no requerían trasladado a un hospital.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y tomaron conocimiento de los hechos, mientras que peritos de Tránsito llevaron a cabo las diligencias para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.