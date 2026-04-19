Colisiona contra vaca y provoca percance

Personas lesionadas, dos vehículos dañados y una vaca sin vida, fueron el saldo de un aparatoso accidente durante las últimas horas de la noche del viernes en una vía de comunicación dentro de la demarcación del municipio de Jiquipilas.

Según los primeros informes, el semoviente brincó la cerca de un rancho cercano para después intentar cruzar la carretera.

Percance carretero

Trascendió que minutos después de las 20:00 horas, usuarios del tramo Arriaga-Ocozocoautla habrían reportado al personal de auxilio en la caseta de cobro, un aparatoso percance en el cual se observaban dos vehículos de reciente modelo severamente dañados, obstruyendo el camino, y una vaca muerta.

Por ello, paramédicos se constituyeron al kilómetro 33 donde asistieron a por lo menos dos personas que después de recibir los primeros auxilios fueron llevadas al hospital del IMSS-Bienestar.

Mientras tanto, agentes de la Guardia Nacional se presentaron para delimitar el área y asegurarla en lo que se realizaban el retiro de los vehículos y del animal.

De acuerdo a versiones extraoficiales, uno de los vehículos primero se estampó contra la vaca para después colisionar por alcance contra la segunda unidad, provocando el accidente múltiple que saldó con daños totales y el semoviente sin vida.