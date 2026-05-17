Colisionan par de vehículos en el barrio de La Candelaria

Con daños materiales por varios miles de pesos se saldó un choque al poniente de la ciudad de Comitán, cuando una conductora no respetó la preferencia vial de una avenida, incidente que movilizó a los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Fue alrededor del mediodía del sábado que se registró el incidente sobre la 9.ª avenida Poniente y 1.ª calle Norte, en el barrio de La Candelaria.

Se pasó el alto

El choque ocurrió cuando la conductora de una SUV Chevrolet Tracker de color rojo, que circulaba sobre la calle con rumbo al poniente, no respetó la preferencia y terminó siendo impactada por una camioneta Nissan Estaquitas de color blanco, que circulaba rumbo al norte de la ciudad.

Ambos vehículos quedaron varados sobre la vía de comunicación, siendo la unidad roja la que presentó más daños en la carrocería, salpicadera, en una llanta y en el eje delantero del lado izquierdo.

Al lugar de inmediato arribaron los agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para atender el percance y mediar entre los involucrados, a fin de que acordaran el pago de daños y deslindar responsabilidades. El responsable fue infraccionado conforme al reglamento de Tránsito Municipal.