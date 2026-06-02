Combi pierde el control e impacta a Estaquitas

Cinco pasajeros resultaron lesionados durante un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre la colonia Patria Nueva, en la capital chiapaneca, durante la mañana del lunes.

El reporte fue proporcionado aproximadamente a las 09:35 horas, por lo que agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la avenida Sándalo Sur, entre las calles Álamo y Laurel de la colonia referida.

Al presentarse les dieron a conocer que el chofer de un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 102-10, se desplazaba sobre la zona a una velocidad moderada.

Sin embargo, de pronto por razones desconocidas el conductor perdió el control del volante, por lo cual no logró maniobrar y terminó estampándose contra una camioneta Nissan Estaquitas, dejando como saldo a cinco personas lesionadas.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron y solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia. En minutos se movilizaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes les brindaron la atención prehospitalaria y procedieron a valorarlos.

Posteriormente, se informó que ninguno necesitaba ser llevado a un hospital ya que no presentaban lesiones graves o que pusieran en riesgo su integridad física.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno, para liberar finalmente la circulación vial en la zona.