Compacto se quema frente a Unidad Deportiva

Envuelto en llamas fue como quedó un automóvil al incendiarse mientras circulaba en el sur de Comitán, incidente que movilizó a bomberos de Protección Civil Municipal para sofocar el incendio que dejó solamente daños materiales.

Fue alrededor de las 20:50 horas que se registró el siniestro sobre la avenida Abasolo, entre la colonia Miguel Alemán y Primero de Mayo, al sur-poniente de la ciudad.

Falla eléctrica

La emergencia dio inicio cuando un automóvil Volkswagen Golf de color verde circulaba sobre la avenida rumbo al norte, donde de repente una falla en el sistema eléctrico provocó que se empezara a quemar en la parte delantera.

El fuego se propagó de inmediato y el conductor tuvo que detenerse frente a la Unidad Deportiva “Manuel Velasco Siles”, para solicitar apoyo al número de emergencias 911.

El hecho movilizó a los “tragahumo” del Sistema de Protección Civil Municipal cuya base se ubica aproximadamente a 300 metros de donde sucedió el siniestro, por lo que llegaron en pocos minutos.

Con ayuda de un extintor y posteriormente con agua pudieron sofocar el fuego que afectó la parte del motor y el tablero de la cabina del vehículo, dejando cuantiosos daños materiales.

El afectado señaló que un día antes había acudido al taller eléctrico para reparar la unidad automotriz. Después de los hechos sería remolcado por una grúa a un taller para su reparación, deslindándose responsabilidades al momento.