Conductor queda prensado tras colisión

Por lo menos tres personas lesionadas, dos vehículos reducidos a chatarra y la vialidad bloqueada, fueron el saldo de un aparatoso accidente la tarde del domingo en vialidades colindantes con el municipio de Ocozocoautla. Todo parece indicar que el asfalto mojado habría sido la causa del percance.

Derrape y choque

Se dio a conocer que minutos después de las 15:00 horas, usuarios del tramo carretero Ocozocoautla-Las Choapas habrían reportado al número de emergencias 9-1-1 el impacto entre un vehículo Nissan Tsuru, de transporte público en modalidad de taxi con número económico 189, perteneciente al municipio veracruzano, y una unidad tipo van de color gris.

Los cuerpos de emergencia se presentaron hasta el kilómetro 58 de la vía federal, en donde le brindaron la atención prehospitalaria a por lo menos tres personas que fueron llevadas hacia el hospital más cercano de la localidad.

Mientras tanto, personal capacitado logró la extracción del operador del taxi, quien se encontraba prensado entre los fierros retorcidos.

Más tarde surgieron versiones extraoficiales que señalaban que ambas unidades viajaban con dirección al municipio veracruzano de Las Choapas, cuando un posible derrape derivado de una ligera llovizna habría provocado la falta de fricción.

Lo anterior hizo que derrapara e impactara contra la van. Las autoridades se constituyeron al sitio del siniestro para apoyar en el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.