Controlan fuga de gas en domicilio

En un domicilio particular del barrio Santa Rosa, en el municipio de Venustiano Carranza, se dio una fuga de gas LP, lo que movilizó a elementos del Instituto de Bomberos del Estado, quienes lograron controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones materiales.

De acuerdo con el informe oficial, el reporte fue realizado por vecinos de la zona, lo que permitió una rápida respuesta del personal operativo de la Estación Venustiano Carranza, perteneciente a la Región IV Los Llanos.

Válvula dañada

Al arribar al sitio, los bomberos detectaron una fuga activa en la válvula principal de un cilindro de 20 kilogramos, lo que representaba un riesgo potencial de ignición.

Bajo la supervisión del mando regional, se realizaron maniobras con equipo especializado para sellar la válvula y eliminar el peligro.

Una vez controlada la fuga, el pez rsonal brindó recomendaciones a los propietarios del inmueble sobre el adecuado mantenimiento de los cilindros y la importancia de sustituir válvulas en mal estado, a fin de prevenir incidentes futuros.