Convulsiona y muere indigente en el centro

En la vía pública, una persona del sexo masculino de la tercera edad perdió la vida, en hechos registrados en el primer cuadro de la ciudad de Palenque al mediodía.

El deceso sucedió sobre la avenida Juárez, en la intersección con la avenida 20 de Noviembre, donde el hombre se encontraba sobre la banqueta cuando —de acuerdo con testigos— comenzó a convulsionar ante la mirada de transeúntes. Minutos después, dejó de responder.

Reporte al 9-1-1

Personas que se encontraban en el sitio dieron aviso inmediatamente a los servicios de emergencia a través del 9-1-1, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Al arribar, los socorristas valoraron al individuo y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se retiraron del lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área y resguardar la escena, en tanto personal de Servicios Periciales y un agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Distrito Selva realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, el adulto mayor permanece en calidad de desconocido. Autoridades indicaron que se espera que algún familiar o conocido acuda a identificarlo; de lo contrario, será trasladado a la fosa común conforme a los procedimientos legales.