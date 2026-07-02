De dos balazos lo matan en plena vía pública

Un nuevo hecho de violencia cimbró a la población de Huixtla, cuando sujetos armados dispararon en contra de una persona que perdió la vida en la vía pública, en la colonia Revolucionaria.

Fue a la altura de las instalaciones de la Feria de Huixtla donde se registraron los hechos la noche del martes, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia.

En el lugar quedó tendido el cuerpo de quien fue identificado como Fernando Enrique “N”, de 29 años, quien tenía su domicilio en la colonia Cañaveral, quien recibió al menos dos impactos de bala.

Certifican muerte

Al ser revisado por paramédicos, establecieron que ya nada podían hacer en virtud a que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las policías estatales y municipales acudieron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

Personal de Servicios Periciales procedió a levantar indicios y al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarían la necropsia de ley.

Derivado de este hecho se desplegó un fuerte operativo y patrullajes, aunque no se tienen reportes de personas detenidas.

Entre los habitantes de la zona existe preocupación por los hechos de violencia que se han incrementado en la población de Huixtla, que han dejado a varios muertos.

Por ello, exigen que se fortalezcan los operativos de vigilancia.