Decomisan madera sacada de montaña de forma ilegal

Autoridades realizaron en horas recientes el decomiso de madera extraída de manera irregular en la zona conocida como Lomas de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas, además informaron que iniciaron el proceso administrativo y legal contra los responsables.

Zona

La titular de Ecología y Medio Ambiente, Jade Biniza Cantú Luna, indicó que este tipo de hechos se repite como consecuencia de la venta irregular de terrenos en zonas montañosas del municipio de los Altos, muchas de estas consideradas áreas de conservación.

Incautación

La madera y la herramienta decomisada quedó a disposición de la autoridad correspondiente para llevar a cabo las sanciones correspondientes.

Cabe señalar que la tala ilegal es un delito federal sancionado por el Código Penal Federal, con penas que van de seis meses a nueve años de prisión, mismas que pueden incrementarse hasta 12 años si se comete en Áreas Naturales Protegidas (ANP). Además de multas económicas.

Finalmente, se informó que continuarán las labores de vigilancia y que mantendrán operativos coordinados para proteger el entorno y garantizar el cumplimiento de la ley.