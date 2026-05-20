Derrapa por ir a exceso de velocidad

Con múltiples lesiones en las extremidades terminó un adolescente de 15 años de edad a bordo de su motocicleta en el fraccionamiento Santa Fe, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo, en las últimas horas de la noche del lunes.

El reporte fue proporcionado alrededor de las 21:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal de la localidad se movilizaron a la zona.

Mala maniobra

Se informó que un joven, quien fue identificado pero por ser menor de edad se omiten sus datos generales, se desplazaba en una motocicleta.

Sin embargo, una mala maniobra originó que perdiera el control del manubrio al momento de circular a exceso de velocidad.

Debido al impacto contra el pavimento, resultó con múltiples lesiones y una herida en la cabeza. Al lugar se presentaron los cuerpos de auxilio para brindarle de urgencia la atención médica, por lo cual posteriormente fue llevado al hospital básico comunitario.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar la unidad y fue remitida al corralón en turno para liberar finalmente la circulación en la zona.