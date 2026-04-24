Detienen a Pablo “N” por tentativa de feminicidio

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que después de los trabajos de inteligencia e investigación, se logró la ubicación y ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de Pablo “N”, presunto responsable de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Ana Luisa “N”, ocurrido en el municipio de Cintalapa.

Asimismo, de Offman “N” y Alan “N” como presuntos responsables del delito de encubrimiento por favorecimiento por el ilícito mencionado.

Desde las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres en el municipio de Palenque, explicó que el 13 de abril de 2026 se inició la carpeta de investigación por el delito en agravio de la víctima de 27 años de edad.

Derivado de lo anterior, se desahogaron las primeras diligencias y se acreditó la responsabilidad de Pablo “N”, como el agresor que provocó las lesiones.

Al respecto, el fiscal general dio a conocer que ninguna persona se hizo acreedora de la recompensa debido a que fue una labor de inteligencia; no obstante, bajo la política humanista de este gobierno, acordó junto con el gobernador Eduardo Ramírez que el recurso de los 500 mil pesos será donado a Ana Luisa “N”, para que sean utilizados para sus gastos médicos y familiares.

Antecedentes

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado (FGE) había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos a quien proporcionara información que permitiera localizar a Pablo “N”, considerado de alta peligrosidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril en un domicilio de la colonia Los Manguitos, en el municipio de Cintalapa, donde presuntamente el detenido agredió a su pareja sentimental, una mujer de 27 años, a quien habría amputado ambas manos con un machete, además de causarle múltiples heridas en la cabeza.

Después del ataque, el sujeto huyó del lugar, lo que derivó en la activación de un operativo de búsqueda y la emisión de una ficha por el delito de feminicidio en grado de tentativa.