Discute con su pareja y después se suicida

Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de que presuntamente se diera un balazo en la cabeza, luego de haber discutido con su pareja sentimental en la colonia Xamaipak, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Eran aproximadamente las 13:10 horas cuando agentes policiacos municipales y estatales se presentaron para tomar conocimiento a la 17.ª Poniente, a la altura de la 6.ª Sur, en la colonia mencionada, tras recibir el reporte al 9-1-1.

Se mató de un balazo

Al arribar les dieron a conocer que una fémina, identificada como Karla “N” (29 años), había marcado al número de emergencias pues había discutido fuertemente con su pareja, identificado con el nombre Jorge Armando “N” (45), y acto seguido escuchó un disparo en la habitación.

De inmediato, una cuadrilla de socorristas de primer contacto de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se movilizaron a la 17.ª Poniente, entre 6.ª Sur y periférico Sur, donde procedieron a valorar a la persona, sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Pronto la zona fue acordonada y se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), para llevar a cabo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial del caso.