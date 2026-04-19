Disparos dentro de bar movilizan a la policía

Dos personas heridas por golpes y detonaciones por arma de fuego en el interior de la palapa bar Las Tarimitas, movilizó a distintas corporaciones policiacas sobre el barrio La Pimienta en la capital chiapaneca, durante las últimas horas de la noche del viernes.

El reporte fue realizado alrededor de las 22:35 horas, por lo que las fuerzas del orden se movilizaron al establecimiento ubicado sobre la 14.ª Norte entre la 2.ª y 3.ª Oriente del barrio mencionado.

En el lugar los oficiales solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia, pues dos personas presentaban múltiples lesiones en las extremidades tras una presunta riña.

Se dijo que minutos antes al interior de la palapa se dio una discusión que escaló rápidamente a agresiones físicas; durante el intercambio de golpes, alguien sacó un arma de fuego y disparó, lo que alarmó a los vecinos.

Tras la valoración se indicó que los heridos no necesitaban ser llevados a un hospital, por lo que los estabilizaron al momento y posteriormente fueron detenidos para quedar a disposición del Ministerio Público.

Mientras tanto, la zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad pública. Hasta el momento, se desconoce el motivo que originó la riña.