Disputa de comuneros salda con un deceso

Un campesino falleció en un enfrentamiento entre pobladores de dos comunidades del municipio de La Trinitaria, que se disputan la posesión de un predio dentro del Parque Nacional Lagos de Montebello.

El incidente movilizó a un grupo interinstitucional de los tres niveles de gobierno, para restablecer el orden y brindar seguridad en el lugar.

Fue en la mañana del sábado que pobladores de la localidad El Refugio La Cañada denunciaron que personas del ejido Tziscao, con quien mantienen una disputa agraria por la posesión de 68 hectáreas dentro de Lagos de Montebello, se encontraban patrullando en los límites entre ambas localidades.

Señalaron que portaban machetes, armas de fuego, se cubrían el rostro con paliacates y pasamontañas, por lo que al momento de grabar en video dicha situación hubo tensión entre ambos grupos. “No queremos ningún enfrentamiento, si no vamos a llamar a refuerzos”, dijeron.

Tras intensificarse la tensión, trascendió que se registró un enfrentamiento entre los civiles que se saldó con una persona del sexo masculino fallecida, originario de El Refugio La Cañada, quedando tirada sobre un camino de terracería.

FGE investiga

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un grupo interinstitucional de los tres niveles de gobierno se movilizó hasta el lugar de los hechos para restablecer el orden y brindar seguridad.

Asimismo, señalaron que se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio de una persona del sexo masculino y se realizan las indagatorias correspondientes para dar con los responsables y esclarecer los hechos.

El problema entre estas comunidades que se ubican en el Parque Nacional Lagos de Montebello y en las márgenes del lago Tziscao, proviene de un conflicto agrario de alrededor de 20 años por la posesión de 68 hectáreas de terreno.

Esto aunado a que se disputan el usufructo del sitio como un centro turístico, debido a que es un lugar muy visitado y recibe al turismo nacional e internacional, hecho que ha causado más molestia en los pobladores de la localidad de Tziscao.

También mantienen controversias con otras comunidades aledañas como Antela y San Nicolás Buena Vista, del municipio de La Trinitaria, así como la aldea Quetzal, del Departamento de Nentón, Guatemala, al grado de destruir una vía que comunica y cruza la línea internacional entre ambos países para evitar que cruzaran los turistas.