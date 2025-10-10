Dos hermanos mueren en un percance vial

Una tragedia sacudió a la zona rural del municipio de Salto de Agua, donde dos hermanos perdieron la vida tras un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de terracería que comunica al ejido Dos Arroyos con la ranchería Las Colmenas.

De acuerdo con información recabada por este medio informativo, los jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta cuando se impactaron violentamente contra una camioneta Nissan que transportaba fruta de palma de aceite.

El percance tuvo lugar en una curva pronunciada del camino, donde previamente el conductor de la moto habría perdido el control al derrapar sobre el terreno irregular.

El impacto fue fatal. Ambos ocupantes de la motocicleta, Fernando “N” y (18 años) y su hermana de 14 años de edad, fueron hallados sin vida en el lugar del siniestro, ante la mirada consternada de vecinos y lugareños que acudieron a auxiliar al escuchar el estruendo del choque.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil (PC) y elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el deceso de los jóvenes y resguardaron el área para evitar mayores riesgos.

Sin embargo, autoridades comunitarias de la zona impidieron la intervención del Ministerio Público (MP) y de los peritos de la Fiscalía de Distrito Selva Palenque, argumentando que el caso sería resuelto conforme a los usos y costumbres.

Los cuerpos fueron entregados a sus familiares para realizar las honras fúnebres. El siniestro ha generado conmoción entre los habitantes de la región, quienes lamentaron la pérdida de dos jóvenes que apenas iniciaban su vida.