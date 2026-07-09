Dos lesionados en choques de motocicletas

Dos accidentes en el que se vieron involucrados motociclistas y vehículos dejaron como saldo a dos lesionados, la tarde de este martes en Tapachula.

El primero de los percances ocurrió en la glorieta Solidaridad 2000, frente al Teatro de la Ciudad, en la zona sur poniente, en donde una motocicleta Italika se impactó contra una camioneta Toyota Avanza color gris.

Ante ello, el conductor de la primera quedó tirado sobre la cinta asfáltica, siendo auxiliado por paramédicos de Protección Civil (PC), que tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada.

Las unidades presentaron daños materiales de consideración, por lo que personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el percance.

Segundo del día

Otro accidente entre un motociclista y un automovilista sobre la 17.ª calle Poniente a la altura de la 14.ª Norte, frente a la Base Cangreso de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en donde el conductor de la primera unidad resultó con lesiones leves y no fue necesaria su hospitalización.

Se dijo que el impacto fue en forma lateral, lo que provocó que Sergio Rodrigo “N”, quien manejaba la motocicleta, perdiera el control y terminara tendido sobre el pavimento, siendo auxiliado por el Grupo Carch.