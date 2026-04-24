Dos lesionados en corte de circulación

Dos personas lesionadas y daños materiales valuados en miles de pesos dejó como saldo un aparatoso accidente de tránsito sucedido sobre el libramiento Sur, a la altura del bulevar Samuel León Brindis, ubicado en la capital chiapaneca, luego del mediodía del jueves.

El hecho fue registrado alrededor de las 13:10 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte a los números de emergencias arribando de inmediato al carril de oriente a poniente.

Malheridos

Al llegar les dieron a conocer que dos jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta de la marca Vento, con placas de circulación del estado de Chiapas, circulando a velocidad moderada.

Sin embargo, un presunto corte de circulación por parte de un automovilista hizo que el conductor de la moto y su acompañante se estrellaran contra la carrocería y cayeran con fuerza al pavimento.

Del impacto, ambos resultaron policontundidos de brazos, piernas y otras partes del cuerpo. La peor parte se la llevó la persona del sexo femenino.

Hospitalizados

Rápidamente solicitaron la presencia de los paramédicos de Protección Civil (PC) del estado, quienes les brindaron la atención prehospitalaria necesaria.

Tras la valoración determinaron que tenían que ser trasladados a un hospital para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, en busca de descartar posibles fracturas.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.