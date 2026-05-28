Ebrio conductor se estrella en un taxi

Un automovilista fue detenido por agentes de Vialidad y Tránsito Municipal de Comitán, cuando colisionó contra un taxi y debido a que manejaba en aparente estado etílico, por lo que sería certificado por un médico legista.

Fue alrededor de las 18:20 horas que ocurrió el incidente sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur, entre 13.ª y 14.ª Sur, en el carril que conduce de sur a norte, frente al edificio de Seguridad Pública Municipal.

Por alcance

El percance ocurrió cuando el automovilista circulaba hacia el norte, pero debido al intenso tráfico, los vehículos se encontraban momentáneamente detenidos en espera del cambio de luces para continuar.

Fue en ese momento que el conductor de un Chevrolet Cruze color gris impactó por alcance al taxi 0741, lo que dejó daños menores en ambas unidades.

Al obstaculizar la vialidad, el percance se reportó al 9-1-1, lo que movilizó a agentes de Vialidad y Tránsito Municipal.

Los uniformados al percatarse que el responsable se encontraba en evidente estado de ebriedad, fue detenido y trasladado a la comandancia para que un médico legista le realizara la prueba del alcoholímetro, además el vehículo fue remolcado al corralón.

La parte afectada acudió a la comandancia en espera de familiares para exigir el pago de daños y así deslindar responsabilidades.