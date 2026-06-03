Ebrio derriba poste de teléfono y causa caos

Durante las primeras horas del martes, un automovilista derribó un poste de telefonía en la ciudad de Comitán, lo que derivó en el cierre de la vialidad para arreglar el desperfecto. El responsable fue detenido por agentes municipales por conducir bajo los influjos del alcohol.

Fue aproximadamente a las 06:00 horas que se registró el incidente sobre la 1.ª Poniente, entre calle Central y 1.ª Norte.

Automovilista derriba poste

El percance se dio debido a que el conductor de un automóvil de color azul circulaba rumbo al norte de la ciudad, cuando de pronto perdió el control al parecer por manejar en estado de ebriedad, se subió a la acera peatonal y se impactó contra un poste de madera de la red del servicio de telefonía.

Este acabó sostenido únicamente por los cables, lo que evitó que cayera, aunque representó un riesgo para los transeúntes y automovilistas que transitaban por el sitio, razón por la cual se reportó el accidente al número de emergencias 911.

El responsable fue aprehendido por policías de Tránsito y Vialidad Municipal, mientras que la unidad fue remolcada al corralón; por último, la avenida tuvo que ser cerrada al tráfico y a los peatones para prevenir otro incidente.

Fueron trabajadores de la empresa telefónica que llegaron a realizar las labores necesarias para reemplazar el poste y restablecer el servicio, permaneciendo en el lugar los elementos de Protección Civil Municipal para verificar los trabajos y que no representaran riesgos para la población.