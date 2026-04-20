Ejecutan a balazos a maquillista profesional

Una persona sin vida fue el saldo de un ataque armado durante las últimas horas de la noche del sábado al poniente del municipio de Cintalapa de Figueroa.

Las autoridades y corporaciones de auxilio se constituyeron al lugar sin poder hacer nada por la víctima, quien laboraba como maquillista profesional y era ganador de un certamen de la comunidad LGBTIQ+. Hasta el momento se desconoce el porqué de la agresión.

Homicidio

Trascendió que minutos después de las 22:00 horas, vecinos del barrio Linda Vista habrían reportado al número de emergencias que una persona fue herida con un arma de fuego.

Esto en un negocio ubicado sobre la calle María Morelos. La víctima quedó tirada a un costado de la vialidad, luego de escucharse varias detonaciones.

Los paramédicos arribaron al lugar del incidente para valorar a quien en vida llevara el nombre de Noé Alejandro “N” (27 años), confirmándose el fallecimiento e iniciando la colocación de cintas para delimitar el área, además de poner una manta sobre el cuerpo inerte.

Finalmente, las corporaciones policiacas permanecieron en el sitio para esperar el arribo del personal de Servicios Periciales para que corroboraran la información de lo ocurrido y ordenar el levantamiento del cadáver para ser trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).