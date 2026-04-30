Embiste Aveo a un motorista en el barrio La Pimienta

Es la zona del barrio La Pimienta, en la ciudad capital, concretamente sobre la 14.ª avenida Norte y 5.ª Oriente. Ahí, se informó que un sexagenario a bordo de su motocicleta terminó con múltiples lesiones luego de ser impactado por un automovilista.

De acuerdo con información recabada, el percance se registró alrededor de las 11:25 horas. Luego de darse el aviso, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la zona.

El hecho: un masculino identificado como Adrián, de 58 años, a bordo de un coche de la Chevrolet tipo Aveo, se desplazaba sobre dirección mencionada líneas arriba.

Causa de accidente

Sin embargo, al parecer se pasó la preferencia y terminó estrellándose contra la motocicleta Italika, motor tipo 125, patentes del estado de Chiapas. Antonio, de 63 años, maniobraba la unidad de dos ruedas.

Debido al aparatoso accidente, Antonio resultó con múltiples lesiones en sus extremidades, quedando en asfalto bajo el candente sol capitalino.

Atención

En consecuencia, al lugar arribó una cuadrilla de socorristas que le brindó la atención prehospitalaria, para posteriormente ser trasladado de urgencia a un nosocomio y así recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, luego de los protocolos de rigor, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas, que fueron remitidas al corralón en turno.