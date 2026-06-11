Embiste colectivo a motorista y lo manda al hospital

Con múltiples lesiones resultó un joven motociclista luego de colisionar contra un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 5-27, en el bulevar Andrés Serra Rojas y Presa Cecilio del Valle de la ciudad capital.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 07:20 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio. Ahí, solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

Traslado

En minutos se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron la atención prehospitalaria a un joven.

Luego de la valoración se informó que la persona ameritaba ser llevada a un nosocomio, por lo que sus conocidos resolvieron subirlo a una camioneta particular y trasladarlo a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional.

En tanto, las unidades involucradas fueron remolcadas y remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.