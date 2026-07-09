Embiste combi a anciano y le aplasta el rostro

Sobre el bulevar principal que atraviesa la ciudad capital ocurrió un accidente donde se vio implicado, de nueva cuenta, un colectivo del transporte público. Se dijo que un adulto mayor en silla de ruedas perdió la mitad de su rostro luego de ser atropellado por la unidad.

El reporte fue realizado alrededor de las 20:25 horas, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad Municipal se movilizaron a la avenida Central, esquina con 6.ª Poniente del barrio de Guadalupe.

Lo arrastra

Ahí, un transporte público de la ruta 1-08 se desplazaba de oriente a poniente, cuando en ese instante, un masculino de cabellos entrecanos, de 60 años aproximadamente, descendía de una rampa para minusválidos. Al incorporarse a la ciclovía, el transportista no pudo esquivarlo y terminó embistiéndolo.

La combi de pasajeros lo arrastró algunos metros, hasta detener por fin su marcha. Sin embargo, una de las llantas de la unidad había aplastado la mitad del rostro del adulto mayor y el globo ocular derecho fue destripado.

Apoyo médico

Al lugar se movilizaron paramédicos de Protección Civil (PC), quienes le brindaron la atención prehospitalaria y posteriormente fue llevado de urgencia al hospital regional Doctor Gilberto Gómez Maza.

Cabe destacar que hasta el cierre de esta edición, el estado de salud del adulto mayor fue reportado como crítico.