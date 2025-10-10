Embiste volteo a un Vocho; mujer queda lesionada

Una persona del sexo femenino lesionada y daños materiales valuados en miles de pesos, fueron el saldo un percance de tránsito que ocurrió sobre la 5.ª Poniente y esquina con la calle San Pedro de la colonia Pistimbak, localizada en la capital Tuxtla Gutiérrez, el jueves por la mañana.

Corte de circulación

Eran aproximadamente las 09:45 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal tuvieron conocimiento del incidente, a través de los números de emergencias, por lo cual se presentaron a la dirección mencionada.

Al llegar les dieron a conocer que una unidad de carga tipo volteo se desplazaba sobre la calle San Pedro, sin embargo, al intentar incorporarse a la 5.ª Poniente terminó haciéndole un presunto corte de circulación a un vehículo de la marca Volkswagen Sedán (Vocho).

La colisión dejó a una mujer con múltiples lesiones en las extremidades, así que los policías viales pidieron el apoyo de una unidad de socorro y en minutos se movilizaron los paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal.

Después de brindarle los primeros auxilios informaron que no era necesario que fuera llevada a un hospital para recibir asistencia médica especializada, pues sus heridas no ponían en riesgo su integridad física, por lo que solo fue estabilizada y quedó en el sitio.

Más tarde las partes involucradas buscaron conciliar y llegar a un acuerdo económico para deslindar responsabilidades sin necesidad de recurrir a la autoridad competente.