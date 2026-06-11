Emboscan a ganadero en tramo de terracería

Dos hechos con diferencia de minutos marcaron la calma en la demarcación de Salto de Agua, y es que un grupo armado atentó contra la vida del exalcalde Román Mena de La Cruz, dejándolo mal herido, quien por fortuna alcanzó a llegar al hospital general de Palenque y recibió atención médica.

De este primer ataque, la Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció destacando los trabajos de investigación y que llevará a los responsables de este hecho ante la justicia, confirmando que el exedil se encontraba estable y fuera de peligro.

Balaceado

Sin embargo, del segundo caso muy poco se supo. Y es que en la misma zona rural, en el tramo de terracería que comunica a esta región limítrofe de Salto de Agua y Palenque, se desplazaba Joel “N”, “El Jolo”, un conocido ganadero a bordo de una camioneta Toyota Tacoma color blanco, cuyas características físicas son iguales a la del exalcalde.

El ganadero fue interceptado, emboscado y atacado a balazos, donde su camioneta recibió más de viente impactos, trascendió que terminó lesionado, pero logró descender y escapar del lugar dejando su vehículo abandonado.

Fuentes informativas consultadas señalan que la unidad fue utilizada posteriormente por los agresores para desplazarse y kilómetros más adelante la dejaron abandonada.

Elementos policiacos se constituyeron al sitio, desplegando un intenso operativo para recuperarla y rastrear a los presuntos agresores este doble atentado en Salto de Agua.