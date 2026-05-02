Encontronazo fatal salda con tres muertos

Tres personas perdieron la vida y una resultó lesionada, en un fatal accidente en el tramo carretero Tapachula-Huehuetán, a la altura del campamento de una iglesia conocida como Sinaí, en las últimas horas de la noche del jueves.

Se informó que un camión de tres toneladas presuntamente intentaba dar vuelta en “u” en un retorno, cuando una camioneta Mazda de color negro se incrustó en el vehículo de carga.

Ante el reporte del percance se movilizaron los cuerpos de emergencia y las corporaciones de seguridad, quienes acordonaron la zona y por varias horas mantuvieron cerrada la circulación.

Un lesionado grave

Se indicó que tras el fuerte impacto, tres personas perdieron la vida en el lugar de los hechos, mientras que paramédicos trasladaron a una grave al hospital regional de Tapachula para su atención médica especializada inmediata.

Elementos de las policías estatales, municipales y de la Guardia Nacional División Caminos, se presentaron para acordonar la zona.

Asimismo, peritos de la Fiscalía de Distrito procedieron a levantar los cadáveres de las personas fallecidas para practicarles la autopsia de ley y esperar a que sus familiares acudan a identificarlas. Se dijo que el chofer del camión se habría dado a la fuga.

Por estos hechos fue iniciada la carpeta de investigación correspondiente, con el fin de esclarecer las causas del percance y deslindar las responsabilidades conforme a la ley.