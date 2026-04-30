Encuentran ahorcado a masculino en su domicilio

Una persona del sexo masculino fue encontrada ahorcada al interior de su casa. Esto movilizó a las fuerzas del orden en la colonia Villas de San José, situada en el ejido El Jobo.

De acuerdo con datos recabados, el hecho fue registrado alrededor de las 19:25 horas, por lo que elementos de la policía municipal y estatales arribaron a la zona.

Confirman deceso

Ahí, un grupo de personas indicó que localizaron a su ser querido suspendido de una soga. De inmediato, los oficiales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias a través de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5).Dudas

En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas voluntarios, quienes le brindaron la atención prehospitalaria. Tras la valoración se informó que la persona ya no contaba con signos vitales.

A continuación los uniformados acordonaron la zona y solicitaron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver, para después trasladarlo al anfiteatro.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce el motivo por el cual la persona resolvió tomar la fatal decisión.