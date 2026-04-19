Encuentran muerto a chofer en su unidad

El chofer de un tráiler fue encontrado sin vida en el interior de la cabina durante la mañana del sábado, en una colonia de la gélida ciudad de San Cristóbal de Las Casas, lo cual movilizó a las autoridades para tomar conocimiento del hallazgo.

Personal de Protección Civil reportó que el cuerpo de la persona del sexo masculino, de aproximadamente 50 años de edad, fue localizado en la zona de la colonia Azteca.

De acuerdo con los primeros informes, el llamado fue recibido a través del número de emergencias 911, por lo que elementos del Centro Municipal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio.

Al llegar les dijeron que el tractocamión llevaba un buen tiempo sin moverse dentro de una bodega, con el hombre inerte.

Por ello, inspeccionaron la unidad y hallaron al conductor dentro de la cabina, sin signos vitales.

Los elementos procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena, mientras se daba aviso a las autoridades ministeriales y a los Servicios Periciales para el inicio de las diligencias correspondientes, además del levantamiento del cadáver.