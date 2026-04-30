Estudiante es arrollada por compañero de escuela

Una estudiante de la escuela secundaria Federal Número 3 resultó lesionada al ser atropellada por una motocicleta que era manejada por otro alumno de la misma institución.

Sitio

Los hechos ocurrieron casi frente a la institución educativa ubicada en la colonia Vida Mejor y camino a Raymundo Enríquez, al sur de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Una llamada al 9-1-1 solicitando apoyo de una ambulancia hizo que paramédicos se trasladaran al lugar y encontraran a la menor lesionada, quien fue auxiliada en el lugar, aunque no hubo necesidad de su traslado a un hospital.

Veloz motorista

De acuerdo con los reportes, otro estudiante de la misma institución educativa —menor de edad— manejaba una motocicleta sin precaución y con exceso de velocidad, por lo que atropelló a la estudiante.

Familiares de ambos dialogaron para llegar a un acuerdo y evitar que las cosas pasaran a mayores. De los hechos tomaron conocimiento las autoridades de seguridad.

Sin embargo, los paramédicos de Protección Civil (PC) advirtieron que en los últimos meses se ha encontrado que menores manejan motocicletas y lo hacen sin tomar las medidas preventivas, generándose por ello accidentes como el anterior.