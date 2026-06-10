Exalcalde sobrevive a un ataque armado

El ex presidente municipal de Salto de Agua, Román “N”, fue víctima de un ataque armado la mañana del martes mientras transitaba por un camino de terracería, informaron fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con los primeros reportes, el exalcalde —conocido popularmente como “el Chola”— regresaba de una reunión con habitantes y comuneros de la localidad Cerro Norte cuando fue interceptado por los agresores.

Violento incidente

Información preliminar señala que se desplazaba a bordo de una camioneta Toyota Tacoma TRD Sport de color blanco cuando, presuntamente, hombres armados intentaron cerrarle el paso en el tramo carretero que conduce a la mencionada comunidad.

Al no conseguir que detuviera la marcha, los atacantes habrían abierto fuego contra la unidad, provocando diversos impactos tanto en el vehículo como en el exfuncionario, quien resultó lesionado.

Pese a las heridas sufridas, Román logró mantener el control de la pick up y conducir varios kilómetros hasta llegar al hospital general de Palenque, donde fue ingresado al área de Urgencias para recibir atención médica especializada inmediata.

Horas más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo acudieron al nosocomio para reforzar la seguridad y resguardar la unidad involucrada, la cual presentaba múltiples indicios relacionados con el ataque.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado.

Hasta el cierre de la edición, el estado de salud del exalcalde era reportado como reservado, mientras continúan las diligencias ministeriales y los operativos de seguridad en la región.