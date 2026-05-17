Exministerial dispara al aire y causa una riña

Una riña callejera dejó como saldo a tres personas malheridas, una de ellas de gravedad, en el barrio San Jacinto de la capital chiapaneca a pocos minutos de la medianoche del sábado.

El hecho fue registrado aproximadamente a las 23:56 horas, cuando elementos policiacos municipales y estatales se presentaron a la 8.ª avenida Norte entre 3.ª y 4.ª Oriente del barrio mencionado.

Salvaje pelea

Se dio a conocer que una persona del sexo femenino pidió ayuda, ya que presuntamente estaba sufriendo una agresión física por parte de su pareja. Fue así que Marco Antonio “N” y Jorge “N” auxiliaron a la fémina y se enfrascaron en una fuerte riña con el sujeto que fue identificado como Rogelio “N”.

Los oficiales mencionaron que Rogelio portaba un arma de fuego e hizo dos disparos al aire, dejando los cartuchos percutidos sobre la vía pública.

Marco y Jorge lograron desarmar a Rogelio, sin embargo, resultaron con múltiples heridas en la cabeza provocadas por la cacha del arma de la marca Colt del calibre .45 milímetros (mm).

Luego de desarmarlo ambos le propinaron una golpiza, dejándolo en estado crítico.

Detenidos

Al lugar se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a las tres personas, trasladando únicamente a Rogelio al hospital general Doctor Gilberto Gómez Maza.

Por otra parte, las fuerzas del orden señalaron que Rogelio trabajó como elemento de la Policía Ministerial.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado informó que detuvieron a Jorge “N” y a Antonio “N” como presuntos responsables de lesiones en riña, y a Rogelio “N” como presunto responsable del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego sin licencia.

De esta forma, se inició una carpeta de investigación y se aseguró una escuadra con siete cartuchos calibre .38 milímetros y un cargador.