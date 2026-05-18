Explosión de pirotecnia salda con un deceso

Una persona sin vida, una fuerte movilización de corporaciones y la pronta ayuda de vecinos, fueron el saldo de una fuerte explosión en una vivienda antes del mediodía del domingo en calles del municipio de Cintalapa.

Los primeros informes señalan que se trataba de una supuesta fábrica o almacén de juegos pirotécnicos.

Siniestro

Trascendió que minutos antes de las 12:00 horas vecinos del barrio El Rosario habrían reportado un estallido en el interior de una casa ubicada sobre la 1.ª Norte, entre 10.ª y 11.ª calle Poniente, derivado de la detonación de fuegos artificiales, generando un siniestro que logró escucharse en barrios lejanos de la localidad.

Por ello, los primeros en apoyar la situación fueron vecinos del sitio los cuales hicieron una cadena humana de ayuda para lanzar rápidamente agua mediante cubetadas que sin duda ayudaron en evitar que se saliera de control.

Sin embargo, fue necesaria la intervención minutos más tarde del personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC).

Afectados

Asimismo, una persona del sexo femenino que fue identificada con el nombre de Hermelinda “N”, dio a conocer que en el interior permanecía un hombre — su esposo— quien aparentemente se encontraba trabajando en la elaboración de los artefactos explosivos.

El cuerpo salió “volando”, quedando inerte sobre unas láminas tras suceder la fuerte explosión para después incendiarse el interior del domicilio.

Finalmente, personal de auxilio retiró algunas pertenencias que fueron alcanzadas por las llamas para luego colgar un acordonamiento en la puerta principal de la casa-habitación para que las autoridades se mantuvieran a la espera del personal de Servicios Periciales.