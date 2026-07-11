Fallece adolescente en percance de moto

Una adolescente falleció durante la mañana del viernes sobre la carretera que conduce a las ruinas arqueológicas de Tenam Puente, en el municipio de Comitán.

Esto debido a que se accidentó a bordo de una motocicleta en donde viajaba como pasajera, incidente que movilizó a paramédicos, policías y agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 09:00 horas que se reportó el percance sobre la carretera estatal que comunica a la localidad de Francisco Sarabia y a las ruinas arqueológicas, aproximadamente a 30 minutos de la ciudad.

Derrape fatal

El percance se registró cuando circulaban para dejar a la adolescente de 14 años a su centro escolar, la telesecundaria de la localidad, pero de pronto derraparon.

Se dijo que el conductor perdió el control porque maniobró para evitar atropellar a un perro que se le atravesó en el camino, así que cayeron al asfalto.

La menor de edad, al no portar casco de seguridad, sufrió una lesión craneoencefálica. Los lugareños solicitaron el apoyo del número de emergencias 9-1-1.

Por ello, se movilizó una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal, en donde paramédicos confirmaron la muerte de la adolescente debido a la gravedad del traumatismo.

También arribaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Vial Estatal Preventiva, quienes acordonaron el área para permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias.

Sin embargo, los pobladores de la comunidad de donde era originaria la estudiante, indicaron que no permitirían la intervención de las autoridades ya que atenderían el incidente conforme a sus usos y costumbres.

Señalaron que se encargarían del levantamiento del cadáver para trasladarlo al domicilio de la familia para su velación y posterior entierro, deslindándose responsabilidades al momento.