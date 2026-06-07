﻿﻿
SÍGUENOS
Reporte 4Reporte 4

Fallece atropellado en carretera Costera

Junio 07 del 2026
Fue localizado sin vida tras un presunto atropellamiento en la carretera Costera. Cortesía
Fue localizado sin vida tras un presunto atropellamiento en la carretera Costera. Cortesía

Durante las primeras horas del sábado, un trágico accidente cobró la vida de un motociclista sobre la carretera Costera a la altura del municipio de Tuzantán, movilizando a corporaciones policiacas, cuerpos de emergencia y personal ministerial.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho fue notificado alrededor de las 04:40 horas mediante una llamada al número de emergencias 9-1-1, donde automovilistas informaron sobre la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 253+500 del tramo Huixtla-Tapachula, aproximadamente a 100 metros del hotel Oasis.

Lo hallan muerto

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre sin signos vitales sobre los carriles con dirección a Tapachula. La víctima se encontraba junto a una motocicleta marca Hero de 125 cc, color rojo y sin placas de circulación.

Las primeras investigaciones señalan que el cuerpo presentaba lesiones por un posible atropellamiento. Por ello, una de las principales líneas de investigación apunta a que habría sido embestido por un vehículo cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse para prestar auxilio.

Debido a que no portaba documentos de identificación, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido.

Para facilitar las diligencias periciales y evitar nuevos accidentes, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva implementaron un operativo de abanderamiento y cierre parcial de la circulación, habilitando de manera temporal uno de los carriles en doble sentido.

Posteriormente, peritos y agentes de investigación realizaron el procesamiento de la escena, recabaron indicios y ordenaron el levantamiento del cadáver. La motocicleta también fue asegurada y trasladada a un corralón.

﻿