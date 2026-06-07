Fallece atropellado en carretera Costera

Durante las primeras horas del sábado, un trágico accidente cobró la vida de un motociclista sobre la carretera Costera a la altura del municipio de Tuzantán, movilizando a corporaciones policiacas, cuerpos de emergencia y personal ministerial.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho fue notificado alrededor de las 04:40 horas mediante una llamada al número de emergencias 9-1-1, donde automovilistas informaron sobre la presencia de una persona tendida sobre la cinta asfáltica en el kilómetro 253+500 del tramo Huixtla-Tapachula, aproximadamente a 100 metros del hotel Oasis.

Lo hallan muerto

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre sin signos vitales sobre los carriles con dirección a Tapachula. La víctima se encontraba junto a una motocicleta marca Hero de 125 cc, color rojo y sin placas de circulación.

Las primeras investigaciones señalan que el cuerpo presentaba lesiones por un posible atropellamiento. Por ello, una de las principales líneas de investigación apunta a que habría sido embestido por un vehículo cuyo conductor continuó su marcha sin detenerse para prestar auxilio.

Debido a que no portaba documentos de identificación, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de desconocido.

Para facilitar las diligencias periciales y evitar nuevos accidentes, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva implementaron un operativo de abanderamiento y cierre parcial de la circulación, habilitando de manera temporal uno de los carriles en doble sentido.

Posteriormente, peritos y agentes de investigación realizaron el procesamiento de la escena, recabaron indicios y ordenaron el levantamiento del cadáver. La motocicleta también fue asegurada y trasladada a un corralón.