Fallece atropellado en la vía Fronteriza del Sur

Durante la mañana del sábado, un hombre perdió la vida tras ser atropellado sobre la carretera federal Fronteriza del Sur en el tramo Palenque-Benemérito de Las Américas, a la altura de la clínica El Buen Pastor, en la demarcación palencana.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue alertado a través del número de emergencias 911 luego de que automovilistas observaran a una persona inerte sobre la cinta asfáltica a pocos kilómetros de la localidad León Brindis.

Al arribar al sitio, paramédicos de Protección Civil confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales al haber sido embestido por una unidad de transporte de pasaje tipo Urvan, cuyo chofer presuntamente continuó su marcha.

Identifican a víctima

La víctima fue identificada como Margarito “N” (35 años), con domicilio en el ejido José Castillo Tielemans. El lugar fue acordonado por elementos policiacos para preservar la escena, mientras se llevaban a cabo las diligencias necesarias.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Selva realizaron el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales y la autopsia de ley.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del responsable y esclarecer las circunstancias del accidente.