Fallece joven sepultado tras derrumbe

Un joven indígena perdió la vida tras quedar sepultado por toneladas de tierra tras un derrumbe registrado la tarde de este martes en el municipio de San Juan Chamula, en la región Altos de Chiapas.

El percance ocurrió en la comunidad, Ik’alumtik del citado municipio, en una obra donde laborada el joven trabajador.

Tras el accidente acudieron al lugar elementos de los grupos de auxilio y seguridad, así como autoridades tradicionales.

De acuerdo con los primeros reportes, el deslave sorprendió al obrero, quien quedó atrapado entre toneladas de tierra y escombros.

Fueron habitantes de la comunidad y elementos de auxilio quienes realizaron las labores de rescate para intentar salvarlo, pero ya se encontraba sin signos vitales.

Fueron varios minutos de trabajo, de primeros auxilios de los paramédicos, sin éxito alguno. El cuerpo finalmente fue entregado a sus familiares para su cristiana sepultura.