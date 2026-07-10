Fallecen jóvenes en una brutal carambola

Dos personas fallecidas y dos lesionados, así como cuantiosos daños materiales, fue lo que dejó como saldo un encontronazo vehicular que se registró en las últimas horas de la noche del miércoles en Comitán.

Se vieron involucrados dos automóviles compactos y un camión tipo rabón. El incidente movilizó a paramédicos, policías y oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 22:00 horas que se reportó el fatal accidente sobre la carretera federal 190 en el tramo Comitán-San Cristóbal de Las Casas, a la altura del kilómetro 169+500, aproximadamente a 600 metros de la estatua del Dr. Belisario Domínguez en la entrada norte de la ciudad comiteca.

Asfalto mojado

El trágico suceso se dio cuando dos jóvenes a bordo de un Volkswagen Jetta de color azul, sin placas de circulación, transitaban rumbo a la ciudad cuando de repente el conductor perdió el control del volante, aparentemente por el asfalto mojado y lo resbaloso que estaba debido a una ligera llovizna.

El sedán invadió el carril contrario y al atravesarse giró 90 grados, para después estamparse de frente contra el camión tipo rabón, que iba hacia el norte.

El brutal impacto provocó que el motor del automóvil se desprendiera de la base y quedara tirado a mitad de la vía de comunicación; en tanto, la unidad particular acabó fuera del camino con severos daños en la parte lateral izquierda, dejando atrapados entre los fierros retorcidos a sus ocupantes.

Golf se incrustó

Segundos después, un Volkswagen Golf que circulaba detrás del camión —y cuyo conductor no guardó la distancia correspondiente— terminó incrustándose detrás de la pesada unidad. Ambos finalizaron su recorrido sobre la carpeta asfáltica. Testigos reportaron la carambola mortal al número de emergencias 911.

Al lugar se movilizaron ambulancias del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal y Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron el fallecimiento de los pasajeros del Jetta, además de que dos personas que viajaban en el Golf resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas al hospital regional.

La vía fue cerrada al tráfico durante más de dos horas debido a que agentes de la Dirección del Servicio Pericial de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llevaron a cabo las diligencias, para después hacer el rescate de los cadáveres, esto por parte del Cuerpo de Bomberos de PC y ser trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Los fallecidos fueron identificados como José Edín “N” y David “N”, de entre 24 y 27 años de edad, uno de ellos vecino del barrio El Cedro. Familiares realizaron los trámites correspondientes para reclamar los restos y darles sepultura conforme a sus costumbres.

Fueron oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras que llegaron para los peritajes y ordenar al servicio de grúas para que remolcaran los tres vehículos al corralón para su resguardo.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Por último, se dio a conocer que el chofer del camión no huyó, se mantuvo en el lugar. Estaba consternado y lloraba ante la tragedia, sentado en la llanta trasera de la unidad de carga.

Fue trasladado ante un agente del Ministerio Público para declarar sobre lo acontecido y esperar su liberación en las próximas horas.