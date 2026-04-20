Familia malherida en choque de motocicletas

Tres integrantes de una familia quedaron lesionados en un accidente entre dos motocicletas, registrado sobre la vía de comunicación que conecta al municipio de Villaflores y Villa Corzo, a la altura del rancho conocido como 11 Hermanos.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de una motocicleta cuando otra unidad los impactó, provocando que cayeran sobre la cinta asfáltica. Tras el encontronazo, el presunto responsable abandonó el lugar sin prestar auxilio a los afectados.

Posibles fracturas

Al sitio acudieron socorristas voluntarios, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Emergencia de Chiapas (Erech) y Cruz Verde, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos: Luis “N” (30 años), su esposa y su hija de un año de edad.

La pareja presentó posibles fracturas y múltiples golpes, mientras que la niña sufrió una herida en la cabeza, además de contusiones, por lo que su estado generó mayor preocupación entre los rescatistas.

Debido a la urgencia del caso, los tres fueron trasladados a un hospital regional a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica especializada inmediata.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización del conductor involucrado, por lo que se mantienen las investigaciones para dar con su paradero y esclarecer los hechos.