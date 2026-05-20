Fuego calcina colchón y aire acondicionado

Un incendio registrado en el interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Canteras provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, en la capital chiapaneca.

El siniestro fue reportado a través del número de emergencias, lo que activó la movilización inmediata de elementos de la Unidad 15 de la Estación Central de Bomberos, quienes acudieron rápidamente al domicilio para atender la situación.

Siniestro

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron el fuego concentrado en una de las habitaciones del inmueble, donde las llamas ya consumían un colchón y un equipo de aire acondicionado, generando una intensa columna de humo.

De inmediato, el personal de emergencia desplegó maniobras de combate utilizando líneas presurizadas conectadas al carro motobomba, logrando sofocar el incendio antes de que alcanzara otras áreas de la vivienda y ocasionara daños estructurales mayores.

Durante las labores también participaron elementos de Protección Civil Municipal y policías preventivos, quienes apoyaron en el resguardo del perímetro para evitar riesgos a vecinos y facilitar el trabajo de los cuerpos de auxilio.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ya que los habitantes lograron salir del domicilio a tiempo al percatarse del incendio.

Luego de controlar completamente la emergencia, las autoridades realizaron una inspección preventiva en el inmueble para descartar riesgos adicionales y determinar las posibles causas que originaron el fuego.