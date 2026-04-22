Fuego calcina vehículo en libramiento Poniente

Un tractocamión que transportaba fertilizante se incendió sobre el kilómetro 7 del libramiento Poniente Sur, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia y la implementación de un operativo conjunto para controlar la situación, esto minutos antes de la medianoche del martes.

El siniestro fue atendido por personal del Instituto de Bomberos del Estado, estación Ocozocoautla, en coordinación con Protección Civil de Coita y Berriozábal, quienes lograron sofocar las llamas y contener un derrame de diésel, evitando así mayores riesgos para la población y el medio ambiente.

Complicadas labores

A pesar de que el fuego fue controlado, las labores se prolongaron en el sitio, donde personal especializado realizó maniobras con grúas para retirar la unidad siniestrada y efectuar el trasiego de la carga. Estas acciones provocaron afectaciones parciales a la circulación en la zona.

Autoridades informaron que las condiciones climáticas, con presencia de vientos fuertes del norte, incrementaron el riesgo en el área, especialmente para vehículos pesados, así como la posible dispersión de residuos.

Elementos de la Guardia Nacional mantuvieron el control del tránsito, por lo que se exhortó a los automovilistas a reducir la velocidad, respetar los señalamientos y extremar precauciones al circular por este tramo carretero.